Udinese vs Fiorentina | gol | vittorie | sconfitte e precedenti

(Di venerdì 24 settembre 2021)si sono incontrate in 90 occasioni in Serie A. Il bilancio sorride alla squadra viola che vanta esattamente il doppio dei successi dei friulani: 42 a 21 – completano 27 pareggi. L’ha vinto l’ultimo confronto con lain Serie A (1-0 lo scorso febbraio), dopo nove sfide di fila senza vittoria contro la Viola (3N, 6P); i friulani non vincono due gare di fila contro i toscani nel massimo torneo dal 2013, sotto Francesco Guidolin. La, a secco di gol nelle ultime due trasferte contro l’in Serie A, solo una volta è rimasta tre gare di fila senza segnare sul campo dei bianconeri nella competizione, nel 1996. L’arriva da duein cui non ha trovato il gol: dall’arrivo di Luca Gotti solo ...

Advertising

Jackglasson2 : Seria A Predictions Week 6: Spezia 0-3 AC Milan Inter 3-2 Atalanta Genoa 2-2 Verona Juventus 2-0 Sampdoria Emp… - PickMir : Serie 6 Picks: Spezia-Milan=Milan X2 Inter-Atalanta=Inter 1X Genoa-Verona=Verona X2 Juve-Samp=Juve 1X Empoli-Bologn… - violanews : ??#Italiano lavora all'undici per #UdineseFiorentina ??#Sottil il candidato principale a sostituire lo squalificato… - violanews : ???Il doppio ex #Rossitto dice la sua su #UdineseFiorentina?? - MorsilloGiacomo : ?? PRONOSTICI SESTA GIORNATA?? INTER-ATALANTA:MULTIGOL 2-4 (1.50) Un bel big match che vedrà delle reti. UDINESE-FI… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Fiorentina

L'esperto giocatore camerunense ha detto di no ad alcune proposte arrivate dalla Serie B e rimane in attesa di una chiamata dalla Serie A (e Genoa si sono informate) o da un ...Ribery come sempre va verificato dopo gli 89' giocati pochi giorni fa mentre in attacco possibile ritorno di Bonazzoli con Simy che sarebbe un cambio già programmato, domenica ...Continuano le divergenze tra la Gazzetta dello Sport e il Corriere. La Fiorentina si avvicina e la soluzione non è così difficile ...La partita Udinese - Fiorentina del 26 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la sesta giornata di Serie A ...