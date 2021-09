Trattative politiche | annunci vaghi e nodi da sciogliere | così i potenti preparano i summit del “non c’è più tempo da perdere sull’ambiente”

(Di venerdì 24 settembre 2021) Venendo meno agli Accordi di Parigi i Paesi hanno trasformato quello che era stato venduto come un successo nella più pericolosa delle promesse mancate. Ed è proprio da lì che bisogna ripartire: da quell’impegno a contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali, impegno che molti Paesi hanno dimenticato. Ma ora non c’è piùda, perché altrimenti (dati Onu alla mano) verranno superati i 2,7 gradi, con effetti disastrosi per i vari ecosistemi. La Pre-COP di Milano che inizierà il 30 settembre porta con sé una missione chiara e urgente: lavorare sul piano politico, per accorciare in fretta le distanze tra i Paesi sui temi che saranno sul tavolo della COP26, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima che si terrà a novembre, a Glasgow. Dietro i due tasselli che a luglio non si è riusciti a portare a casa ...

Advertising

fattoquotidiano : Trattative politiche, annunci (vaghi) e nodi da sciogliere: così i potenti preparano i summit del “non c’è più temp… -

Ultime Notizie dalla rete : Trattative politiche

Il Fatto Quotidiano

... se ci sarà, non cambierò la proposta perché comunque il confronto tra forze ee civiche deve essere sempre sulle cose da fare e non sugli assessorati da dividersi.sui posti in ......potrebbe contribuire a decidere chi avrà la meglio alle urne e soprattutto orienterà le... ma inevitabilmente anche su quelle. Elezioni Germania, incognite per l'industria dell'...Mori, Subranni e De Donno sono stati assolti perché «il fatto non costituisce reato», il politico «per non aver commesso il fatto» ...Colpo di scena. Tredici anni di indagini e polemiche, cancellati in cinquanta secondi di lettura del dispositivo. Nel pomeriggio di ieri la Corte d’Appello di Palermo ha assolto l’ex senatore Marcello ...