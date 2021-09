Tale e quale show 2021: Francesca Alotta è Liza Minnelli (video e gallery) (Di venerdì 24 settembre 2021) La seconda puntata del 24 settembre di Tale e quale show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche la cantante Francesca Alotta nei panni di Liza Minnelli, con il celeberrimo brano New York New York. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Maria De Filippi” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Sempre bravissima nel canto la Alotta, anche se sulla reale somiglianza vocale con l’originale nutriamo qualche dubbio. Sicuramente lo ricordava nel graffiato, ma non nel timbro vero e proprio. Ottima però la somiglianza fisica, con un trucco stavolta davvero azzeccato. Potete vedere l’esibizione di ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 24 settembre 2021) La seconda puntata del 24 settembre di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche la cantantenei panni di, con il celeberrimo brano New York New York. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Maria De Filippi” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Sempre bravissima nel canto la, anche se sulla reale somiglianza vocale con l’originale nutriamo qualche dubbio. Sicuramente lo ricordava nel graffiato, ma non nel timbro vero e proprio. Ottima però la somiglianza fisica, con un trucco stavolta davvero azzeccato. Potete vedere l’esibizione di ...

