Tale e quale show 2021: Ciro Priello è Mika (video e gallery)

La seconda puntata del 24 settembre di Tale e quale show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l'attore e comico Ciro Priello, componente dei The Jackal, nei panni di Mika, con il brano con cui ha debuttato, Grace Kelly. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con "Maria De Filippi" come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Apprezziamo molto l'impegno, anche se l'imitazione non è riuscita del tutto. Si trattava però di una canzone particolarmente difficile, con un sacco di falsetti e di scale. Tutto sommato lo promuoviamo, anche se fisicamente la somiglianza era uno zero assoluto.

