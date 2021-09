Suicide Squad Kill the Justice League: key art ufficiale svelata, in attesa della presentazione – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 24 settembre 2021) Ecco la key art ufficiale di Suicide Squad Kill the Justice League, svelata in attesa della presentazione completa, in arrivo a breve.. Warner Bros. Games e DC hanno condiviso la key art ufficiale di Suicide Squad Kill the Justice League, il gioco d’azione e avventura in arrivo nel 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS. Il tutto avviene poche settimane prima della presentazione completa del gioco. Ricordiamo infatti che durante il DC FanDome che andrà in onda sabato 16 ottobre alle 19:00 sarà possibile scoprire le ultime novità su Suicide Squad: ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 24 settembre 2021) Ecco la key artditheincompleta, in arrivo a breve.. Warner Bros. Games e DC hanno condiviso la key artdithe, il gioco d’azione e avventura in arrivo nel 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS. Il tutto avviene poche settimane primacompleta del gioco. Ricordiamo infatti che durante il DC FanDome che andrà in onda sabato 16 ottobre alle 19:00 sarà possibile scoprire le ultime novità su: ...

