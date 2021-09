Speed Up di Moto2 e Montella divorziano (Di venerdì 24 settembre 2021) La stagione di MotoGP prevede ancora diverse gare prima di concludersi. Per la precisione quattro. Il team Speed Up di Moto2 e il pilota Yari Montella, hanno però dichiarato il divorzio e quindi non finiranno insieme il campionato. Chaz Davies annuncia il ritiro a fine stagione Perchè ? Per alcuni potrebbe essere un fulmine a ciel sereno, ma per gli appassionati di MotoGP e soprattutto di Moto2, la notizia non è affatto una sorpresa. Il fatto che il team Speed Up e quello che era uno dei suoi piloti, ovvero Yari Montella, si separino, era già nell’aria da diverso tempo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, incrinando i rapporti tra box e pilota, è stata la decisione di escludere da Silverstone e Aragón, il classe 2000. Secondo la squadra, il corridore non sarebbe ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 24 settembre 2021) La stagione di MotoGP prevede ancora diverse gare prima di concludersi. Per la precisione quattro. Il teamUp die il pilota Yari, hanno però dichiarato il divorzio e quindi non finiranno insieme il campionato. Chaz Davies annuncia il ritiro a fine stagione Perchè ? Per alcuni potrebbe essere un fulmine a ciel sereno, ma per gli appassionati di MotoGP e soprattutto di, la notizia non è affatto una sorpresa. Il fatto che il teamUp e quello che era uno dei suoi piloti, ovvero Yari, si separino, era già nell’aria da diverso tempo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, incrinando i rapporti tra box e pilota, è stata la decisione di escludere da Silverstone e Aragón, il classe 2000. Secondo la squadra, il corridore non sarebbe ...

Advertising

Tuttipazziperi1 : È giunto al termine il rapporto lavorativo tra @YariMontella e la scuderia di Luca Boscoscuro - P300it : Moto2 | Speed Up e Montella si separano con effetto immediato - SkySportMotoGP : #Moto2: #Montella e Speed Up si separano, contratto risolto in anticipo #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - FranciscoJ46 : RT @gponedotcom: Speed Up e Yari Montella si separano con effetto immediato: La squadra di Luca Boscoscuro e il pilota italiano hanno decis… - gponedotcom : Speed Up e Yari Montella si separano con effetto immediato: La squadra di Luca Boscoscuro e il pilota italiano hann… -