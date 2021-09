Simone Biles, le altre atlete e l’ultimo baluardo di umanità cancellata (Di venerdì 24 settembre 2021) Da un fallimento dovremmo imparare tutti qualcosa, sempre. Per rendere migliore la vita di tutti e quella delle nuove generazioni. Eppure questo incalzante e imbarazzante ritorno sugli errori fatti, commessi e omessi, non fa che costringerci a tingere di nero le pagine della nostra storia, quelle che cancellano l’ultimo baluardo di umanità che per natura dovrebbe appartenerci. “Si sono girati dall’altra parte quando abbiamo denunciato Nassar. Non deve succedere mai più”. Simone Biles ha solo 24 anni, ma è già costretta a portare nel cuore il fardello più pesante e doloroso di tutti, quello della violenza e degli abusi sessuali. E la ginnasta statunitense, vincitrice di sette medaglie alle Olimpiadi e di venticinque ai Campionati del Mondo, non è la sola protagonista di un sistema che ha fallito, che ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 settembre 2021) Da un fallimento dovremmo imparare tutti qualcosa, sempre. Per rendere migliore la vita di tutti e quella delle nuove generazioni. Eppure questo incalzante e imbarazzante ritorno sugli errori fatti, commessi e omessi, non fa che costringerci a tingere di nero le pagine della nostra storia, quelle che cancellanodiche per natura dovrebbe appartenerci. “Si sono girati dall’altra parte quando abbiamo denunciato Nassar. Non deve succedere mai più”.ha solo 24 anni, ma è già costretta a portare nel cuore il fardello più pesante e doloroso di tutti, quello della violenza e degli abusi sessuali. E la ginnasta statunitense, vincitrice di sette medaglie alle Olimpiadi e di venticinque ai Campionati del Mondo, non è la sola protagonista di un sistema che ha fallito, che ...

Eurosport_IT : 'Non voglio che un'altra giovane ginnasta, atleta olimpico, qualsiasi altra persona, sperimenti l'orrore che io e c… - Agenzia_Ansa : Simone Biles in lacrime al processo per le violenze sulle atlete olimpiche. La campionessa ha attaccato l'Fbi e i c… - Agenzia_Ansa : 'La colpa è di Larry Nasser e del sistema'. La campionessa Simone Biles non nasconde le lacrime davanti alla commis… - ginnasticando : ?? Gold over America Tour: lo show itinerante di Simone Biles e compagne ha inizio! ??Non solo ginnastica come sia… - amajormood : 01-04: Catalina Ponor 05-08: Chelsie Memmel 09-12: Aly Raisman 13-16: Simone Biles 17-20: Rebeca Andrade -