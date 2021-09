Shoah | Casellati | ' Segre ha trasformato orrore in memoria' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 settembre 2021) (Adnkronos) - La cerimonia si è tenuta a Palazzo Giustiniani, avendo Lilianaricevuto l'onorificenza nella sua veste di Senatrice a vita: "Un ruolo che sta interpretando con grande entusiasmo - ha aggiunto il Presidente– così come quello di presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. La testimonianza di Lilianaoggi è il segno tangibile che il coraggio delle donne può davvero aiutarci a scrivere un futuro diverso". “Se abbiamo potuto insieme costruire in Europa prospettive di pace e benessere – ha concluso il Presidente del Senato - dove prima c'erano lo sterminio e la desolazione, se abbiamo potuto definire una comune cornice di diritti e libertà dove prima c'erano discriminazione e intolleranza, è ...