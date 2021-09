Shadowrun Trilogy arriva su Nintendo Switch nel 2022 – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 24 settembre 2021)è stato annunciato, nel corso delDirect, tra i giochi in arrivo sunelcon i tre capitoli della serie..è stato annunciato anche su, con arrivo previsto per ilma ancora senza una data di uscita, al di là dell’indicazione emersa nel corso delDirect della notte scorsa. Pubblicato da Paradox Interactive, il titolo in questione comprende i tre capitoli della nuova trilogia di Harebrained Scheme, team acquisito proprio dal publisher in questione di recente. All’interno della raccolta troviamo dunque...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Shadowrun Trilogy

Multiplayer.it

Il 2022 vedrà l'uscita dellasu Nintendo Switch. Questi giochi, ambientati in un mondo dove il cyberpunk incontra il fantasy -Returns,...... Disco Elysium Disney Magical World 2 Star Wars Knights of the Old Republic Dying Light 2 (versione cloud)Castlevania Advance Collection Deltarune Capitolo 1&2 Hotwheels Unleashed ...Shadowrun Trilogy è stato annunciato, nel corso del Nintendo Direct, tra i giochi in arrivo su Nintendo Switch nel 2022 con i tre capitoli della serie.. Shadowrun Trilogy è stato annunciato anche su ...