Serie A, oggi comincia la 6a giornata. Il programma (Di sabato 25 settembre 2021) Parte oggi la 6a giornata di Serie A, con tre anticipi del sabato. Questo il programma completo: SABATO 25 SETTEMBRE ore 15:00 Spezia-Milan ore 18:00 – Inter-Atalanta ore 20:45 – Genoa-Verona DOMENICA 26 SETTEMBRE ore 12:30 Juventus-Sampdoria ore 15.00 Empoli-Bologna ore 15:00 Sassuolo-Salernitana ore 15.00 Udinese-Fiorentina ore 18:00 Lazio-Roma ore 20,45 Napoli-Cagliari LUNEDI 27 SETTEMBRE ore 20:45 – Venezia-Torino Foto: Logo Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 25 settembre 2021) Partela 6adiA, con tre anticipi del sabato. Questo ilcompleto: SABATO 25 SETTEMBRE ore 15:00 Spezia-Milan ore 18:00 – Inter-Atalanta ore 20:45 – Genoa-Verona DOMENICA 26 SETTEMBRE ore 12:30 Juventus-Sampdoria ore 15.00 Empoli-Bologna ore 15:00 Sassuolo-Salernitana ore 15.00 Udinese-Fiorentina ore 18:00 Lazio-Roma ore 20,45 Napoli-Cagliari LUNEDI 27 SETTEMBRE ore 20:45 – Venezia-Torino Foto: LogoA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

capuanogio : ?? Data un'occhiata ai giornali, oggi non leggerete molto su #DAZN e le sue vicende di ieri. Convinto che il tema i… - sscnapoli : Oggi, nel 1984, esordiva in Serie A Diego Armando Maradona ???? ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? Oggi, nel 2012, @Lor_Insigne segnava il suo primo gol in Serie A ?? ?? #ForzaNapoliSempre - giixdreaming : RT @cvncerbarnes: oggi, quattro anni fa, finiva una delle migliori serie mai prodotte e il mio cuore andava in pezzi. #TeenWolf ti amo tant… - Melania9811 : RT @cvncerbarnes: oggi, quattro anni fa, finiva una delle migliori serie mai prodotte e il mio cuore andava in pezzi. #TeenWolf ti amo tant… -