Scommesse | Serie A | Inter lanciata contro l' Atalanta

Maurizio Sarri e Josè Mourinho si giocano il loro primo derby romano perfettamente alla pari. Questo il pronostico degli analisti di Stanleybet.it, che per la stracittadina di domenica assegnano alle due squadre identiche possibilità di vittoria, con l"1? biancoceleste e il '2' giallorosso dati a 2,60. Il segno 'X', proposto a 3,40, non si manifesta dal 26 gennaio 2020 quando la gara finì 1-1, lo score più probabile anche questa volta, a 6,20. Anche i precedenti sono in bilico, con due pareggi e una vittoria a testa negli ultimi 4 derby. Un dato che sembra prevalere sulla stretta attualità, che vede la Lazio inseguire una vittoria che manca da quasi un mese, mentre la Roma è fresca reduce dal successo sull'Udinese, anche se deve rinunciare al suo uomo più in forma, lo squalificato Pellegrini. Punti pesanti in palio anche a San Siro, domani sera tra Inter e Atalanta.

Scommesse Serie A, Lazio-Roma: in quota derby alla pari su Planetwin365.it Redazione Jamma Serie A, Lazio-Roma: in quota derby alla pari scommettitori divisi a metà (Adnkronos) - Pronostico in perfetto equilibrio per la partita di domenica pomeriggio: entrambe le squadre sono date a 2,63, ma Immobile ...

Scommesse calcio, Serie A: Inter favorita contro l’Atalanta. Quote Betaland in equilibrio su Lazio-Roma Inter-Atalanta e il derby Lazio-Roma. La sesta giornata di Serie A ha un programma ricco di big match, ma spiccano la sfida tutta in nerazzurro tra i campioni d’Italia e la formazione di Gasperini e i ...

