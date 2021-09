Reazione a Catena 24 settembre 2021: i Fraintesi (Di venerdì 24 settembre 2021) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, venerdì 24 settembre 2021. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi nuovamente campioni i Fraintesi, tre ragazzi di Avellino che, essendosi allenati al telefono, spesso non si “capivano bene”. I Fraintesi – Marco, Michele e Pietro – al loro sedicesimo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 1.750 euro. Peccato! Il loro montepremi totale resta quindi a 272.814 euro. Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 50.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 24 settembre 2021) Il video dell’Ultimadidi stasera, venerdì 24. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi nuovamente campioni i, tre ragazzi di Avellino che, essendosi allenati al telefono, spesso non si “capivano bene”. I– Marco, Michele e Pietro – al loro sedicesimo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima, che stasera, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 1.750 euro. Peccato! Il loro montepremi totale resta quindi a 272.814 euro. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 50.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata ...

