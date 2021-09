“Nevermind”, in arrivo una ristampa speciale dell’album cult dei Nirvana (Di venerdì 24 settembre 2021) “Nevermind” dei Nirvana, uno degli album più importanti degli anni ’90, diventa un cofanetto con quattro concerti dal vivo. Il 24 Settembre del 1991 usciva l’album e per festeggiare i 30 anni è in arrivo la ristampa. “Nevermind” uscirà il 12 Novembre. Previsti diversi formati. Ci saranno un’edizione super deluxe composta da cinque CD e un BluRay, una versione su due CD, il vinile a 33 giri con un più un sette pollici con “Endless, Nameless” sul lato A e “Even In His Youth” e “Aneurysm” sul lato B e in più il digitale. Successivamente verrà lanciata anche l’edizione contenete otto LP in vinile, più il 7 pollici. In totale ci saranno 94 tracce audio e video, di cui 70 inedite. Il materiale inedito contenuto in “Nevermind 30th Anniversary” è composto da quattro concerti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) “” dei, uno degli album più importanti degli anni ’90, diventa un cofanetto con quattro concerti dal vivo. Il 24 Settembre del 1991 usciva l’album e per festeggiare i 30 anni è inla. “” uscirà il 12 Novembre. Previsti diversi formati. Ci saranno un’edizione super deluxe composta da cinque CD e un BluRay, una versione su due CD, il vinile a 33 giri con un più un sette pollici con “Endless, Nameless” sul lato A e “Even In His Youth” e “Aneurysm” sul lato B e in più il digitale. Successivamente verrà lanciata anche l’edizione contenete otto LP in vinile, più il 7 pollici. In totale ci saranno 94 tracce audio e video, di cui 70 inedite. Il materiale inedito contenuto in “30th Anniversary” è composto da quattro concerti ...

Advertising

IndieForBunnies : In arrivo la ricca ristampa che celebra i 30 anni di 'Nevermind' dei Nirvana | IndieForBunnies - Edgar_Dema : RT @RollingStoneita: È in arrivo la ristampa per il trentennale di uno degli album più importanti degli anni ’90. Ecco i particolari #Neve… - RollingStoneita : È in arrivo la ristampa per il trentennale di uno degli album più importanti degli anni ’90. Ecco i particolari… -