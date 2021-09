“Messi non vuole Donnarumma”: il retroscena durissimo per l’italiano (Di venerdì 24 settembre 2021) L’allenatore del Psg Pochettino continua ad alternare Donnarumma e Navas, che può contare sull’appoggio di Messi e degli altri sudamericani I primi mesi di Gigio Donnarumma si sono rivelati fino a questo momento poveri di soddisfazioni. Il portiere della nazionale di Roberto Mancini sta vedendo il terreno di gioco con il contagocce e le spiegazioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 24 settembre 2021) L’allenatore del Psg Pochettino continua ad alternaree Navas, che può contare sull’appoggio die degli altri sudamericani I primi mesi di Gigiosi sono rivelati fino a questo momento poveri di soddisfazioni. Il portiere della nazionale di Roberto Mancini sta vedendo il terreno di gioco con il contagocce e le spiegazioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #Ligue1, #PSGOL | #Pochettino sostituisce #Messi: la Pulga non sembra aver apprezzato la decisione del suo allenato… - _Nico_Piro_ : I talebani si sono messi nell’angolo da soli perchè questo governo non rappresenta il Paese ed è un viatico per la… - aasya1603 : GIULIA SALEMI NON DIRE CHE SONO I NUOVI PRELEMI, di piuttosto l'altra coppia che loro come Manuel e la principessa… - Blaise64048559 : @AWolfintheNBA Dopo sicuro me la ascolto, comunque siete anni che non siete messi male, KAT e DLO e da l'anno scors… - fremo03893514 : RT @Benny99125790: Gente siamo la minoranza, ma non vuol dire un cazzo....si va avanti! tenete duro...voci dicono che dal 1 di ottobre tutt… -