LIVE Berrettini-Auger-Aliassime 6-7 6-5, Laver Cup 2021 in DIRETTA: l’azzurro si garantisce il tie-break (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Berrettini che esce da una situazione rischiosissima. AD-40 Dritto lungolinea vincente di Berrettini. 40-40 Entra in gioco la prima di servizio! 30-40 Palla break Auger-Aliassime! Abile il canadese a giocare più back profondi senza dare riferimenti. 30-30 Bravo Auger-Aliassime ad aprirsi il campo con il dritto, il back in contenimento di Berrettini finisce in corridoio. 30-15 Ace di Berrettini. 15-15 Attacca a rete Auger-Aliassime, ma il nastro ferma il passante di Berrettini. 15-0 Servizio e dritto del romano. 5-5, nonostante Berrettini sia andato a due punti dal set. AD-40 Ace esterno di ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-5che esce da una situazione rischiosissima. AD-40 Dritto lungolinea vincente di. 40-40 Entra in gioco la prima di servizio! 30-40 Palla! Abile il canadese a giocare più back profondi senza dare riferimenti. 30-30 Bravoad aprirsi il campo con il dritto, il back in contenimento difinisce in corridoio. 30-15 Ace di. 15-15 Attacca a rete, ma il nastro ferma il passante di. 15-0 Servizio e dritto del romano. 5-5, nonostantesia andato a due punti dal set. AD-40 Ace esterno di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Berrettini-Auger Aliassime 6-7 2-2 Laver Cup 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Auger #Aliassime… - NedjaNav_55 : Auger-Aliassime vs Berrettini en directo HD Auger-Aliassime vs Berrettini live in HD - _Sport_Calcio_ : L'esordio di Matteo Berrettini ???????? Segui LIVE il match contro Auger-Aliassime #EurosportTENNIS | #LaverCup - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: L'esordio di Matteo Berrettini ?????? ?? Segui LIVE il match contro Auger-Aliassime: - Eurosport_IT : L'esordio di Matteo Berrettini ?????? ?? Segui LIVE il match contro Auger-Aliassime: -