L’iPhone 13 pro | migliorare il meglio è possibile

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 24 settembre 2021) Èquello che risulta essere il miglior smartphone presente sul mercato? Quando parliamo del migliore, stiamo parlando del prodotto più venduto degli ultimi 12 mesi, ovvero iPhone 12; quando diciamo che il prodotto migliore può essere ulteriormente migliorato, ci riferiamo al fatto che con l’arrivo di iPhone 13 l’azienda di Cupertino ha probabilmente fatto un ulteriore balzo in avanti. iPhone 13, viene lanciato oggi, venerdì 24 settembbre 2021, sul mercato, e pur non rappresentando una rivoluzione assoluta, si presenta come un’evoluzione molto interessante del suo predecessore, migliorando in praticamente tutti gli aspetti principali dello smartphone di casa Apple. Lo abbiamo provato insieme a MisterGadget.Tech, ecco come è stata la nostra esperienza con iPhone 13 Pro. I punti fondamentali intorno a cui è costruito iPhone 13 Pro Il ...