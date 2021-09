La Gazzetta non si rassegna: “Spalletti sta sfruttando l’ottimo lavoro di Gattuso” (Di venerdì 24 settembre 2021) Come l’ultimo giapponese nella foresta, la Gazzetta combatte la propria battaglia. È ammirevole, perché l’amicizia è un sentimento nobile. Superiore all’amore. E la Gazzetta non dimentica l’amico Gattuso che è una bravissima persona ma che è stata calcisticamente una sciagura per Napoli. Sciagura peraltro ampiamente prevedibile. Ma Gattuso per sua fortuna gode di grandi amicizie nel mondo giornalistico. E così, mentre il meraviglioso Napoli di Spalletti ha reso evidente la realtà anche ai più ostinari, in via Solferino non si rassegnano. Gattuso è citato addirittura in due articoli diversi. Prima a proposito della gestione del gruppo: Spalletti finora è stato magistrale nella gestione del gruppo (sfruttando, va detto, anche ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 settembre 2021) Come l’ultimo giapponese nella foresta, lacombatte la propria battaglia. È ammirevole, perché l’amicizia è un sentimento nobile. Superiore all’amore. E lanon dimentica l’amicoche è una bravissima persona ma che è stata calcisticamente una sciagura per Napoli. Sciagura peraltro ampiamente prevedibile. Maper sua fortuna gode di grandi amicizie nel mondo giornalistico. E così, mentre il meraviglioso Napoli diha reso evidente la realtà anche ai più ostinari, in via Solferino non sino.è citato addirittura in due articoli diversi. Prima a proposito della gestione del gruppo:finora è stato magistrale nella gestione del gruppo (, va detto, anche ...

