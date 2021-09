Juventus | Tardelli | «Non capisco questa crisi | fa una fatica bestiale»

(Di venerdì 24 settembre 2021) L’ex bianconero Marcoha parlato delle difficoltà che sta riscontrando lain questo inizio di stagione Presente all’esposizione itinerante del Museo del calcio a Bologna, Marcoha parlato della. Le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: «Crisetta? Per me è una bella, non si riesce a capire cos’è in questo momento la Juve, contro lo Spezia ha vinto, fatto unama non ha risolto i problemi. Allegri sta lavorando su una squadra che ha trovato, che non ha fatto lui: anzi, gli è stato tolto qualcosa come 30-40 gol. La vittoria a La Spezia è importante, potrebbe essere una spinta ma i problemi non si son allontanati. Cosa manca? Mancano uno o due uomini e centrocampo, uno in difesa, manca tanta personalità ...

Tramite il proprio account "Twitter", la Juventus festeggia Marco Tardelli, suo ex giocatore per un decennio, che compie oggi 67 anni. Questo il posto del club bianconero: ...Dopo gli esordi da terzino, Tardelli si afferma nella Juventus di Trapattoni come centrocampista completo: chiude con Inter e San Gallo.