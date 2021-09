Juventus-Sampdoria, squadre verso il turnover: top player a riposo (Di venerdì 24 settembre 2021) La situazione in casa Juventus La Juventus arriva al match contro la Sampdoria, previsto per domenica alle 12.30, dopo un periodo pieno di impegni e con la gara contro il Chelsea in programma tre giorni dopo. Se già con lo Spezia Allegri ha iniziato a preservare alcune sue pedine, contro i blucerchiati dovrà fare a meno anche di altre, in modo da non arrivare in una situazione di emergenza in Champions. Innanzitutto, in porta dovrebbe giocare Perin al posto di Szczesny. In difesa, invece, Chiellini, escluso contro lo Spezia per problemi influenzali, potrebbe scendere in campo dal primo minuto al posto di Bonucci, che finora le ha giocate tutte. Non è però da escludere un possibile impiego anche di Rugani, elogiato da Allegri prima della gara contro il Milan. A centrocampo, dovrebbe rientrare Locatelli, il quale però potrebbe ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 24 settembre 2021) La situazione in casaLaarriva al match contro la, previsto per domenica alle 12.30, dopo un periodo pieno di impegni e con la gara contro il Chelsea in programma tre giorni dopo. Se già con lo Spezia Allegri ha iniziato a preservare alcune sue pedine, contro i blucerchiati dovrà fare a meno anche di altre, in modo da non arrivare in una situazione di emergenza in Champions. Innanzitutto, in porta dovrebbe giocare Perin al posto di Szczesny. In difesa, invece, Chiellini, escluso contro lo Spezia per problemi influenzali, potrebbe scendere in campo dal primo minuto al posto di Bonucci, che finora le ha giocate tutte. Non è però da escludere un possibile impiego anche di Rugani, elogiato da Allegri prima della gara contro il Milan. A centrocampo, dovrebbe rientrare Locatelli, il quale però potrebbe ...

