Il talento e l’inquietudine 80 anni di Italo Zilioli

(Di venerdì 24 settembre 2021) Estate 1963. La stagione ciclistica volge al termine. Un giovane neoprofessionista torinese non ancora ventiduenne nel breve giro di due settimane stravince in tre corse, tre corse di quelle che un tempo facevano ricco il palmarès dei campioni. Il 18 agosto, la Tre Valli Varesine; il 19 agosto, il Giro del Veneto; il 1° settembre, il Giro dell’Appennino. E non è finita lì: di lì a un mese, il 4 ottobre, arriva primo anche al Giro dell’Emilia, e negli ultimi scampoli di calendario è secondo al Giro del Piemonte e quinto al Lombardia. È come se un lampo tornasse a incendiare la passione dei suiveur italiani, che, a ormai più di tredalla scomparsa, si sentono ancora orfani di Fausto Coppi. Quel ragazzo torinese sembra rievocarne l’immagine. La sua faccia è da ragazzo, la sua maglia è bianconera, il suo nome è. Allora ...