Il gruppo Kering dice addio alle pellicce Per sempre

«Kering goes fur free». Il colosso del lusso ha deciso: a partire dalle collezioni Autunno-inverno 2022 nessuna maison del gruppo userà più pellicce animali. Non solo moda quindi ma una scelta etica che vede la salvaguardia del benessere animale come uno dei valori cardine dei brand che fanno capo a Kering, vale a dire Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen e Brioni.

smrcrh : RT @KeringGroup: Kering ha deciso di non utilizzare più pellicce animali. A partire dalle collezioni Autunno 2022, nessuna delle Maison del… - InvestingItalia : Lusso, i brand del gruppo Kering non utilizzeranno più pellicce di animali - - DividendProfit : Lusso, i brand del gruppo Kering non utilizzeranno più pellicce di animali Da Reuters - 24moda : Kering, stop alle pellicce per tutti i marchi del gruppo dal 2022 - CdT_Online : Il marchio francese ha così aderito a una decisione del gruppo Kering, di cui fa parte -

Ultime Notizie dalla rete : gruppo Kering I Maneskin protagonisti della nuova campagna pubblicitaria di Gucci Aria ... mentre la location è il Savoy Hotel di Londra , ovvero l'albergo dove un giovane Guccio Gucci, fondatore e stilista del marchio fiorentino oggi di proprietà del gruppo Kering , aveva trovato lavoro ...

volpi in festa - yves saint laurent e brioni smetteranno di vendere pellicce animali... Dagotraduzione da Le Figaro Pellicce Yves Saint Laurent Brioni 2 Yves Saint Laurent e Brioni smetteranno di produrre e vendere pellicce animali. Sono gli ultimi due marchi del gruppo Kering ad avere abbandonato la pratica, dopo Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta ed ...

Pellicce, annuncio gruppo Kering: sara' Fur-free dal 2022. "Il Mondo e' cambiato!" LAV Kering sarà fur free "Il mondo è cambiato, e così i nostri clienti, e il lusso deve adattarsi a questo cambiamento", ha dichiarato François-Henri Pinault, presidente e ...

I Maneskin protagonisti della nuova campagna pubblicitaria di Gucci Aria Alessandro Michele, direttore creativo del brand di Kearing, punta sui quattro componenti della rock band italiana e sulla modella americana Kristen McMenamy ...

