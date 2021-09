Global Fund, Draghi “Lotta a Hiv, tubercolosi e malaria non è finita” (Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nel 2001, il G8 ha istituito il Fondo Globale per accelerare la Lotta contro le malattie infettive. Ora che il Fondo Globale compie 20 anni, possiamo affermare che si è trattato di un successo enorme”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, nel suo intervento all'evento virtuale sul ventennale del Global Fund co-organizzato da Italia e Global Fund, nell'ambito della settimana dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.“Nei Paesi in cui il fondo investe, il numero di decessi collegati all'AIDS si è ridotto del 65% – ha proseguito il presidente del Consiglio -; le morti per tubercolosi sono diminuite del 28%; e quelle causate dalla malaria sono calate del 45%. Il Fondo Globale ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nel 2001, il G8 ha istituito il Fondoe per accelerare lacontro le malattie infettive. Ora che il Fondoe compie 20 anni, possiamo affermare che si è trattato di un successo enorme”. Lo ha detto il premier Mario, nel suo intervento all'evento virtuale sul ventennale delco-organizzato da Italia e, nell'ambito della settimana dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.“Nei Paesi in cui il fondo investe, il numero di decessi collegati all'AIDS si è ridotto del 65% – ha proseguito il presidente del Consiglio -; le morti persono diminuite del 28%; e quelle causate dallasono calate del 45%. Il Fondoe ha ...

