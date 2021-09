Gemma Galgani irriconoscibile: il cambiamento fisico crea un putiferio (Di venerdì 24 settembre 2021) Nuove polemiche si sono abbattute su Gemma Galgani, assoluta protagonista del trono over di “Uomini e Donne” La nuova edizione del dating show condotto da Maria De Filippi sulle frequenze di Canale 5 è appena iniziata, ma le prime diatribe si sono già accese. Immancabile la presenza di Gemma, che per l’ennesimo anno ha fatto L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di venerdì 24 settembre 2021) Nuove polemiche si sono abbattute su, assoluta protagonista del trono over di “Uomini e Donne” La nuova edizione del dating show condotto da Maria De Filippi sulle frequenze di Canale 5 è appena iniziata, ma le prime diatribe si sono già accese. Immancabile la presenza di, che per l’ennesimo anno ha fatto L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

beatpiuinfinito : “con chi hai ballato?” “con nessuno” situazione sentimentale: Gemma Galgani #UominieDonne - infoitcultura : Uomini e Donne in onda oggi: Ida Platano sempre più intima con Marcello, Gemma Galgani delusa - infoitcultura : Tina Cipollari e Gemma Galgani, lite a Uomini e Donne/ 'Non chiama nessuno per te' - maiohosonno1 : RT @cordismei: Tina alla centralinista: 'quante chiamate arrivano per la sig. Gemma Galgani? Ah tante... E si fermano tutte lì? Perché qui.… - sosemprefede : RT @cordismei: Tina alla centralinista: 'quante chiamate arrivano per la sig. Gemma Galgani? Ah tante... E si fermano tutte lì? Perché qui.… -