GeForce NOW, 12 nuovi giochi tra cui Kena: Bridge of Spirits e Sable (Di venerdì 24 settembre 2021) L'appuntamento del giovedì con GeForce NOW porta con sé ben dodici nuovi titoli, tra cui cinque attesissimi giochi disponibili al day one sulla piattaforma. Tra i titoli più interessanti segnaliamo l'atteso Kena: Bridge of Spirits, il nuovissimo Sable, e Sheltered 2, che si aggiunge ai titoli di Team17, un publisher pluripremiato che vanta già 40 giochi all'interno della libreria di GeForce NOW, come vediamo anche nell'immagine a corredo, che racchiude i principali titoli prodotti da questo team, compresi quelli gratuiti come The Escapist, gratis ora su Epic Games Store dal 23 al 30 settembre. Di seguito, la lista completa dei giochi che si uniscono alla libreria di GeForce NOW: Leggi ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 24 settembre 2021) L'appuntamento del giovedì conNOW porta con sé ben dodicititoli, tra cui cinque attesissimidisponibili al day one sulla piattaforma. Tra i titoli più interessanti segnaliamo l'attesoof, ilssimo, e Sheltered 2, che si aggiunge ai titoli di Team17, un publisher pluripremiato che vanta già 40all'interno della libreria diNOW, come vediamo anche nell'immagine a corredo, che racchiude i principali titoli prodotti da questo team, compresi quelli gratuiti come The Escapist, gratis ora su Epic Games Store dal 23 al 30 settembre. Di seguito, la lista completa deiche si uniscono alla libreria diNOW: Leggi ...

