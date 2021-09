El Shaarawy denunciato per lesioni, richiesta l'archiviazione: 'Il ladro d'auto è inattendibile' (Di venerdì 24 settembre 2021) Chiesta l'archiviazione per Stephan El Shaarawy, denunciato per lesioni dal ladro della sua auto. 'Gli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari dimostrano la scarsa attendibilità della ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 settembre 2021) Chiesta l'per Stephan Elperdaldella sua. 'Gli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari dimostrano la scarsa attendibilità della ...

Advertising

giangio87 : RT @SkyTG24: El Shaarawy denunciato da ladro per lesioni: procura chiede archiviazione inchiesta - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: El Shaarawy denunciato da ladro per lesioni: procura chiede archiviazione inchiesta - SkyTG24 : El Shaarawy denunciato da ladro per lesioni: procura chiede archiviazione inchiesta - statodelsud : El Shaarawy denunciato da ladro per lesioni: procura chiede archiviazione inchiesta - Pino__Merola : El Shaarawy denunciato da ladro per lesioni: procura chiede archiviazione inchiesta -