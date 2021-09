Dramma per Attilio Perotti: la moglie cade dal balcone e muore (Di venerdì 24 settembre 2021) Un gravissimo lutto per l’ex allenatore Attilio Perotti, la moglie Angela Maria Gattavara, 73 anni, è morta dopo essere caduta dal balcone della sua abitazione al quarto piano mentre tentava di aggiustare una tenda. La tragedia si è verificata nella giornata di giovedì. La signora ha perso l’equilibrio ed è caduta, atterrando nel giardino. L’impatto è stato tremendo, il volo di 15 metri di altezza è stato fatale per la donna. L’Hellas Verona, sua ex squadra, ha deciso di pubblicare sui social un messaggio di cordoglio. “Hellas Verona FC si stringe attorno all’ex allenatore gialloblù Attilio Perotti e famigliari tutti per la scomparsa, in tragiche circostanze, della moglie Angela Maria”. Hellas Verona FC si stringe attorno all’ex allenatore gialloblù ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 24 settembre 2021) Un gravissimo lutto per l’ex allenatore, laAngela Maria Gattavara, 73 anni, è morta dopo essere caduta daldella sua abitazione al quarto piano mentre tentava di aggiustare una tenda. La tragedia si è verificata nella giornata di giovedì. La signora ha perso l’equilibrio ed è caduta, atterrando nel giardino. L’impatto è stato tremendo, il volo di 15 metri di altezza è stato fatale per la donna. L’Hellas Verona, sua ex squadra, ha deciso di pubblicare sui social un messaggio di cordoglio. “Hellas Verona FC si stringe attorno all’ex allenatore gialloblùe famigliari tutti per la scomparsa, in tragiche circostanze, dellaAngela Maria”. Hellas Verona FC si stringe attorno all’ex allenatore gialloblù ...

