Da Dua Lipa a Naomi Campbell | tutte in passerella da Versace PE 2022

(Di venerdì 24 settembre 2021) Physical, come la canzone di Dua. Potrebbe essere l’aggettivo per definire la sfilata diprimavera estate. Proprio lei, la pop star musa di Donatella, era ininsieme alla figlia di Madonna Lourdes Leon e a super top come Gigi Hadid, Irina Shayk, Vittoria Ceretti… Physical dunque: sensuale, ultra femminile, fluo, audace, vistosa, chiassosa… con tanto di uomini a torso nudo disposti lungo lache facevano danzare il tunnel di foulard che facevano da scenografia. Gigi Hadid e il vestito nero di Elizabeth Hurley Una collezione ricchissima di riferimenti agli anni del fondatore Gianni e ai capi che hanno fatto la storia del marchio. A partire dal Safety Pin Dress: il vestito nero indossato da Elizabeth Hurley nel 1994 per accompagnare Hugh Grant all’anteprima del film ...

delilahvipic : RT @perchetendenza: 'Dua Lipa': Perché ha aperto la sfilata primavera-estate 2022 di Versace alla Milano Fashion Week - xxdefencelessxx : adesso provo migliorare la qualità perché tremavo MA LA VOLETE UNA FOTO UNSEEN DI DUA LIPA? - THISVTOWN : RT @_harryxsmile_: GIGI HADID , NIALL HORAN E DUA LIPA HANNO APPENA BENEDETTO IL SUOLO ITALIANO, COME STIAMO? - maurobandeiras : RT @dualipacentraI: ??| Dua Lipa via chiaraferragni. #VersaceSS22 - delreysangel : RT @justinxplume: dua lipa che apre la sfilata di versace una dea -

la Repubblica

... cavalcando il sorprendente Zeitgeist musicale che ha portato ad esempio la Maria Nazionale di 'Ragione e sentimento' nel tempio dei preferiti su Spotify dalla superstar inglese. E mentre ...Tra, Selena Gomez, e la modella del Sud Sudan Shanelle Nyasiase in posa da regina nubiana per Vogue Ucraina, anche il brutto cambia prospettiva con l'editoriale 'Ugly'. Fotografato per Vogue ...La quarta giornata della Milano Fashion Week si conclude con la sfilata di Versace, tra abiti-foulard, spille da balia e audaci contrasti di colore ...Dopo JLo, Dua Lipa: anche in tempi di pandemia, l'effetto wow è sempre garantito da Versace, dove è la cantante inglese ad aprire e chiudere lo show. E non è la sola sorpresa della sfilata, che vede ...