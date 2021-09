“Clean up the World”: due giornate per ripulire le spiagge di Coccia di Morto e Passoscuro (Di venerdì 24 settembre 2021) Fiumicino – Anche quest’anno il Comune di Fiumicino ha aderito all’iniziativa nazionale “Puliamo il Mondo – Clean up the World”, una delle maggiori campagne di volontariato ambientale mondiali organizzate da Legambiente con i patrocini di Ministero dell’Ambiente e della Transizione Ecologica, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di UPI. “Questa amministrazione – si legge in una nota diffusa dal Comune – da sempre sensibile alle tematiche ambientali e sempre in prima linea per contrastare con azioni concrete e campagne di sensibilizzazione l’inquinamento del territorio, ha aderito con entusiasmo alla campagna nazionale ‘Puliamo il Mondo’, cosciente che l’azione delle Istituzioni, insieme a quelle di ogni singolo cittadino, possono perseguire l’obiettivo comune di rendere migliore il nostro territorio e combattere insieme il ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 settembre 2021) Fiumicino – Anche quest’anno il Comune di Fiumicino ha aderito all’iniziativa nazionale “Puliamo il Mondo –up the”, una delle maggiori campagne di volontariato ambientale mondiali organizzate da Legambiente con i patrocini di Ministero dell’Ambiente e della Transizione Ecologica, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di UPI. “Questa amministrazione – si legge in una nota diffusa dal Comune – da sempre sensibile alle tematiche ambientali e sempre in prima linea per contrastare con azioni concrete e campagne di sensibilizzazione l’inquinamento del territorio, ha aderito con entusiasmo alla campagna nazionale ‘Puliamo il Mondo’, cosciente che l’azione delle Istituzioni, insieme a quelle di ogni singolo cittadino, possono perseguire l’obiettivo comune di rendere migliore il nostro territorio e combattere insieme il ...

Advertising

The_RealDred : @PIFF_eri L’anno scorso abbiamo fatto il primo clean sheet dopo metà ottobre - ConventoLonato : A - Trmtv : Legambiente e Comune di Matera: il 24 settembre la campagna di volontariato ambientale “Clean up the world” - Betty_Bu_ : Giusto il numero si riconosce ??????? only the number is clean… ??????????????????? #canam #canammaverickx3 #canammaverick… - filippoclo : RT @RivEnergia: #unpostalgiorno dal trimestrale #ENERGIA 3.21 @palmisval Lettera da Bruxelles: The survival of the fit(test) for 55 (pp. 76… -