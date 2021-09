Ciclismo Mondiali 2021 | Wout van Aert | “C’è molta tensione Spero di vincere allo sprint”

(Di venerdì 24 settembre 2021)vanè uno dei grandi favoriti per il successo finale aidi. Il fuoriclasse belga in un’intervista rilasciata a RTBF ha svelato le sue sensazioni alla vigili della corsa iridata della quale potrebbe essere assoluto protagonista. “Non penso di aver vissuto qualcosa di simile, forse il campionato del mondo di ciclocross in Belgio può essere paragonabile. È già qualcosa, ma a livello mondiale, la strada è più importante. C’èpressione, ma anche stress positivo, c’erano molte persone sul percorso della ricognizione questo mercoledì. È qualcosa che dà grandi emozioni”. Al suo fianco Remco Evenepoel che a sua volta potrà giocarsi la sua chance di fare bene nella rassegna iridata: “Non penso sia assolutamente un problema. Credo che anche in futuro non ...

Via alle prove in linea deiin Belgio con gli junior e il titolo iridato va al norvegese Per Strand Hagenes, capace di staccare tutti e di imporsi per distacco a Leuven, nel Brabante Fiammingo. Alle sue spalle, l'...Per Strand Hagenes vince la prova in linea junior deidelle Fiandre 2021 disu strada. Il norvegese è partito a 5km dal traguardo, stroncando le velleità degli avversari. Argento per il francese Romain Gregoire e bronzo per l'estone ...Wout van Aert è uno dei grandi favoriti per il successo finale ai Mondiali di ciclismo 2021. Il fuoriclasse belga in un'intervista rilasciata a RTBF ha svelato le sue sensazioni alla vigili della cors ...C'è grande attesa per la prova in linea dei Mondiali, in programma domenica in Belgio . Maurizio Fondriest, ex iridato e favorito per il ruolo di nuovo ct dopo Davide Cassani, crede davvero che Sonny ...