Brahim Diaz in bilico, il Milan corre ai ripari: colpo dal Real Madrid (Di venerdì 24 settembre 2021) Il Milan continua a lavorare per rinforzare la rosa ma potrebbe esserci la perdita di uno degli elementi più importanti a giugno È un inizio di stagione straordinario quello che… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 24 settembre 2021) Ilcontinua a lavorare per rinforzare la rosa ma potrebbe esserci la perdita di uno degli elementi più importanti a giugno È un inizio di stagione straordinario quello che… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

acmilan : How's it feel to score in front of the Rossoneri fans at San Siro @Brahim? ???? Come ci si sente a segnare davanti… - OptaPaolo : 22 & 43 - Brahim Diaz (22 anni e 43 giorni) è il giocatore più giovane a segnare al suo esordio in Champions League… - ProfidiAndrea : @G88Lele @SOSFanta Brahim Diaz, Bajrami, Pobega, Vignato (coprendoti) Lautaro Martinez, Scamacca (coprendoti), Barrow - LRolla04 : RT @aaIessandro: 'Brahim Diaz? È un tappo di merda, quando cerco di insegnargli a schiacciare non prende neanche il ferro, poi non parliamo… - lollo2315 : RT @aaIessandro: 'Brahim Diaz? È un tappo di merda, quando cerco di insegnargli a schiacciare non prende neanche il ferro, poi non parliamo… -