Alessandro Cecchi Paone sul flop di "Star in the Star": "Gli ascolti salirebbero se…" (Di venerdì 24 settembre 2021) E' iniziato il tanto atteso programma condotto da Ilary Blasi su canale 5 Star in the Star che è stato tanto attaccato perché sembra una fotocopia di due programmi Rai di grandissimo successo: "Tale e quale show" di Carlo Conti che va in onda in prima serata su canale 5 e "Il cantante mascherato" che ricomincerà a breve condotto da Milly Carlucci sempre su Rai 1. Il programma, alla prima puntata è stato un flop e su questo si è espresso il giornalista Alessandro Cecchi Paone.

