Alberto di Monaco sostituisce Charlene di Monaco con Sharon Stone (Di venerdì 24 settembre 2021) Non c’è stato bisogno di strizzare gli occhi. Era impossibile non vedere quella nuvola viola sul red carpet. E poi Sharon Stone è Sharon Stone. La riconosci ovunque. Ma è l’immagine nel suo insieme che fa alzare il sopracciglio. Perché quello che è successo al galà per Planetary Health 2021 a Montecarlo sarebbe divertente. Se non nascondesse una storia tristissima dietro. In assenza della moglie Charlene di Monaco – che continua a rimanere in autoesilio dorato in Sudafrica – il principe Alberto di Monaco si è presentato all’evento al braccio di Sharon Stone. Con sua sorella, la principessa Carolina, che di solito è la sua sostituta accompagnatrice ufficiale, fisicamente separata dalla ... Leggi su amica (Di venerdì 24 settembre 2021) Non c’è stato bisogno di strizzare gli occhi. Era impossibile non vedere quella nuvola viola sul red carpet. E poi. La riconosci ovunque. Ma è l’immagine nel suo insieme che fa alzare il sopracciglio. Perché quello che è successo al galà per Planetary Health 2021 a Montecarlo sarebbe divertente. Se non nascondesse una storia tristissima dietro. In assenza della mogliedi– che continua a rimanere in autoesilio dorato in Sudafrica – il principedisi è presentato all’evento al braccio di. Con sua sorella, la principessa Carolina, che di solito è la sua sostituta accompagnatrice ufficiale, fisicamente separata dalla ...

Advertising

FilippoCarmigna : Sharon Stone ruba la scena a Carolina di Monaco al gala super chic di Montecarlo. E Alberto di Monaco apprezza… - ansacalciosport : Motonautica: Chiulli presenta a Monaco la rivoluzione RaceBird. Presidente Uim svela barca elettrica insieme al Pri… - VanityFairIt : La principessa, che a ottobre dovrebbe tornare a casa dopo i mesi difficili trascorsi in Sudafrica, ha un nuovo imp… - AMPMonaco : New post (Il Principe Alberto II inaugura la nuova sede dell'Accademia Rainier III di Monaco) has been published on… - zazoomblog : Alberto di Monaco: tutta la verità della madre di suo figlio Alexandre - #Alberto #Monaco: #tutta #verità -