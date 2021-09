Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2021 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 settembre 2021)DEL 23 SETTEMBREORE 18:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO BLOCCATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E APPIA. MEDESIMA SITUAZIONE DI DISAGIO ANCHE IN ESTERNA TRA LE USCITE PER LA-FIUMICINO E LA CASILINA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCORA DISAGI ALLAPER LAVORI IN CORSO TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI IN USCITA DAL CENTRO; TRAFFICO BLOCCATO SULLA TANGENZIALE A PARTIRE DA VIA DEL FORO ITALICO FINO ALLO SVINCOLO PER LA SALARIA, IN DIREZIONE EST; PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA CASSIA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA ...