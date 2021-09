Ufficiale: Isacco e la Fermana si separano. Risoluzione consensuale (Di giovedì 23 settembre 2021) La Fermana, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver trovato un accordo con Simone Isacco per la Risoluzione consensuale del contratto. Di seguito la nota del club marchigiano: “La Fermana comunica ufficialmente la Risoluzione consensuale con il centrocampista Simone Isacco. La società ringrazia Simone per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune per il proseguo della carriera”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fermana Football Club (@Fermana football club official) Foto: Logo Fermana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 23 settembre 2021) La, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver trovato un accordo con Simoneper ladel contratto. Di seguito la nota del club marchigiano: “Lacomunica ufficialmente lacon il centrocampista Simone. La società ringrazia Simone per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune per il proseguo della carriera”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daFootball Club (@football club official) Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

