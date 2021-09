Tutto pronto per Sampdoria-Napoli: due le possibili novità (Di giovedì 23 settembre 2021) Questa sera il Napoli di mister Luciano Spalletti affronterà in trasferta la Sampdoria di D’Aversa, sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A in programma al ‘Luigi Ferraris’ di Genova alle ore 18.30. La scelta di formazione, per il tecnico della squadra partenopea, non è mai così scontata. Come afferma il quotidiano ‘Il Mattino’, infatti, per l’ex Inter, Roma e Zenit, i dubbi rappresentano un lusso e non un tormento, così come le scelte rappresentano un piacere e non un affanno. Prima di ogni partita il mister riesce a tenere sempre tutti sulle spine, cambiando idea anche all’ultimo secondo. Certamente, la novità più importante e discussa, se così vogliamo definirla, riguarda ancora una volta il reparto centrale di difesa, con la riconferma di Rrahmani al posto di Manolas, che si accomoderà in panchina per la ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Questa sera ildi mister Luciano Spalletti affronterà in trasferta ladi D’Aversa, sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A in programma al ‘Luigi Ferraris’ di Genova alle ore 18.30. La scelta di formazione, per il tecnico della squadra partenopea, non è mai così scontata. Come afferma il quotidiano ‘Il Mattino’, infatti, per l’ex Inter, Roma e Zenit, i dubbi rappresentano un lusso e non un tormento, così come le scelte rappresentano un piacere e non un affanno. Prima di ogni partita il mister riesce a tenere sempre tutti sulle spine, cambiando idea anche all’ultimo secondo. Certamente, lapiù importante e discussa, se così vogliamo definirla, riguarda ancora una volta il reparto centrale di difesa, con la riconferma di Rrahmani al posto di Manolas, che si accomoderà in panchina per la ...

Advertising

Inter : ?? | STADIO Eccoci al Franchi ?? Tutto pronto per #FiorentinaInter! #ForzaInter - AmiciUfficiale : Tutto è pronto per il passaggio del testimone, chi sarà il prossimo allievo a sollevare la coppa? ?? #Amici21 - alecattelan : Si prova con @mengonimarco, fossi in voi sarei pronto a tutto! #DaGrande, domenica in diretta in prima serata su… - gnomini : Anche io e sono pronto a.dare TUTTO ME STESSO per 777PARTNERS!!! - quotidianodirg : Ragusa, tutto pronto per la raccolta delle olive: qualità elevata -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto pronto Sembra assurdo ma il colore dello smalto svela la personalità di chi lo indossa Il viola è il prescelto dalle persone più criptiche e misteriose, attratte da tutto ciò che è ... Chi sceglie questo colore tende ad essere aperto al cambiamento e sempre pronto a dire la sua senza ...

Pronto il debutto per una nuova Alfa Romeo Lo avevamo visto all'edizione del 2019 del Salone di Ginevra, in tutto in suo fascino. Registrati a Virgilio Motori per continuare a leggere questo contenuto Bastano pochi click (ed è totalmente ...

Tutto pronto per la seconda stagione di BioMedical Report Adnkronos Il dilemma di Xi Jinping su Evergrande e il segreto di Uma Thurman Buongiorno, e bentornati su AmericaCina. Oggi saltiamo fra i due poli attorno a cui ruota la nostra newsletter partendo dalla crisi di Evergrande e dal dilemma di Xi, diviso fra il salvataggio e la ra ...

Tutto pronto a Cecchina: c'è la nuova pista Domenica 26 settembre, s’inaugura a Cecchina (Albano Laziale) la nuova pista dello stadio comunale. L’occasione viene propiziata dalla manifestazione organizzata dall’Atletica Castelgandolfo-Albano e ...

Il viola è il prescelto dalle persone più criptiche e misteriose, attratte daciò che è ... Chi sceglie questo colore tende ad essere aperto al cambiamento e semprea dire la sua senza ...Lo avevamo visto all'edizione del 2019 del Salone di Ginevra, inin suo fascino. Registrati a Virgilio Motori per continuare a leggere questo contenuto Bastano pochi click (ed è totalmente ...Buongiorno, e bentornati su AmericaCina. Oggi saltiamo fra i due poli attorno a cui ruota la nostra newsletter partendo dalla crisi di Evergrande e dal dilemma di Xi, diviso fra il salvataggio e la ra ...Domenica 26 settembre, s’inaugura a Cecchina (Albano Laziale) la nuova pista dello stadio comunale. L’occasione viene propiziata dalla manifestazione organizzata dall’Atletica Castelgandolfo-Albano e ...