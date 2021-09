Spalletti: "Zielinski? È un calciatore completo. Speriamo di rivederlo in ottima forma oggi" (Di giovedì 23 settembre 2021) A pochi minuti dall'inizio del match Sampdoria-Napoli, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito quanto evidenziato: "Zielinski ha qualità, tiro e tecnica. È un calciatore forte e completo, che a causa dell'europeo ha ritardato la condizione e Speriamo di averlo al meglio oggi". Gioca Lozano e non Politano, era già previsto? "Io ho così tanta varietà che posso valutare i dettagli. Chi ha fatto bene e ha segnato provo a dargli seguito, tanto con i cinque cambi c'è possibilità di far giocare tutti. Sappiamo che per rimanere agganciati all'alta classifica dobbiamo vincere il più possibile, senza avere l'ossessione del primato in classifica. Non la vogliamo avere, non l'abbiamo". Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 settembre 2021) A pochi minuti dall'inizio del match Sampdoria-Napoli, Lucianoè intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito quanto evidenziato: "ha qualità, tiro e tecnica. È unforte e, che a causa dell'europeo ha ritardato la condizione edi averlo al meglio". Gioca Lozano e non Politano, era già previsto? "Io ho così tanta varietà che posso valutare i dettagli. Chi ha fatto bene e ha segnato provo a dargli seguito, tanto con i cinque cambi c'è possibilità di far giocare tutti. Sappiamo che per rimanere agganciati all'alta classifica dobbiamo vincere il più possibile, senza avere l'ossessione del primato in classifica. Non la vogliamo avere, non l'abbiamo".

