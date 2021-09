Smart working, per i sondaggi di Swg diminuisce la passione degli italiani (Di giovedì 23 settembre 2021) Forse era destino, con le riaperture e la ripresa di una vita normale era prevedibile che accadesse, fatto sta che si tratta di un cambiamento di opinione piuttosto rilevante in pochi mesi quello che ha captato Swg nei suoi ultimi sondaggi. La percentuale di italiani che preferirebbe lavorare sempre in presenza cresce di ben 13 punti in nove mesi, dal 33% al 46%. Mentre scende dal 53% al 39% quella di chi opterebbe per forme ibride, ovvero alcuni giorni in ufficio ed altri in Smart working Nello specifico il 19% vorrebbe fare 1-2 giorni di lavoro da remoto e 3-4 in presenza, e il 20% il contrario. In dicembre erano rispettivamente il 30% e il 23%. Viceversa rimane piuttosto stabile, ed è all’11%, la quota di quanti vorrebbero stare sempre in Smart ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 23 settembre 2021) Forse era destino, con le riaperture e la ripresa di una vita normale era prevedibile che accadesse, fatto sta che si tratta di un cambiamento di opinione piuttosto rilevante in pochi mesi quello che ha captato Swg nei suoi ultimi. La percentuale diche preferirebbe lavorare sempre in presenza cresce di ben 13 punti in nove mesi, dal 33% al 46%. Mentre scende dal 53% al 39% quella di chi opterebbe per forme ibride, ovvero alcuni giorni in ufficio ed altri inNello specifico il 19% vorrebbe fare 1-2 giorni di lavoro da remoto e 3-4 in presenza, e il 20% il contrario. In dicembre erano rispettivamente il 30% e il 23%. Viceversa rimane piuttosto stabile, ed è all’11%, la quota di quanti vorrebbero stare sempre in...

