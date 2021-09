SBK Jerez: Davies annuncia una conferenza, ritiro in vista? (Di giovedì 23 settembre 2021) La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Chaz Davies sarà a Jerez ma non correrà, bensì farà luce sul proprio futuro. A pochi giorni dall'incidente di Barcellona, dove ha rimediato la ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 23 settembre 2021) La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Chazsarà ama non correrà, bensì farà luce sul proprio futuro. A pochi giorni dall'incidente di Barcellona, dove ha rimediato la ...

