Sampdoria-Napoli 0-4, Osimhen: "Spalletti mi aiuta molto, io lo ripago con i gol" (Di giovedì 23 settembre 2021) Subito dopo il match vinto con la Sampdoria, l'MVP della gara e autore di due gol, Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato della sua prestazione e di quella della squadra. Ecco le sue parole: "Sono molto felice delle mie prestazioni, dispiaciuto dall'anno scorso per il Covid e per l'infortunio. Era importante cominciare bene. Ringrazio Spalletti per la fiducia che mi ha dato, e il miglior modo per ripagarlo è fare gol. Sono davvero onorato di avere un allenatore come lui. Dopo gli allenamenti si ferma spesso, e questo mi aiuta molto. È importante la comunicazione nel campo, non solo durante la partita ma anche in allenamento, e con tutti i ruoli."

