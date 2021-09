Raggi in rimonta già vede il sorpasso su Gualtieri. L’annuncio della prima cittadina spiazza il Pd che va in tilt sui social (Di giovedì 23 settembre 2021) “Ad oggi i sondaggi mi danno in ascesa, abbiamo già superato Gualtieri e ora stiamo puntando Michetti”. Con queste parole, pronunciate durante il confronto tra candidati sindaci di Roma organizzato da Il Messaggero, la sindaca uscente Virginia Raggi ha lasciato di sasso i dem. “Sono oggettivamente l’unico argine alle destre e alla criminalità come è stato dimostrato, sono stata l’unico sindaco di questa città ad affrontare il problema andando ad abbattere le villette dei Casamonica e andando a sgomberare quelle degli Spada occupate ad Ostia” ha dichiarato la 5 Stelle che sente avvicinarsi il ballottaggio. “Se eletta convocherò un tavolo operativo per fare il punto sul Pnrr, su Giubileo 2025 e su Expo 2030 e pianificare le prossime azioni strategiche. E poi daremo continuità a quanto fatto sino ad ora” ha spiegato la prima ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 settembre 2021) “Ad oggi i sondaggi mi danno in ascesa, abbiamo già superatoe ora stiamo puntando Michetti”. Con queste parole, pronunciate durante il confronto tra candidati sindaci di Roma organizzato da Il Messaggero, la sindaca uscente Virginiaha lasciato di sasso i dem. “Sono oggettivamente l’unico argine alle destre e alla criminalità come è stato dimostrato, sono stata l’unico sindaco di questa città ad affrontare il problema andando ad abbattere le villette dei Casamonica e andando a sgomberare quelle degli Spada occupate ad Ostia” ha dichiarato la 5 Stelle che sente avvicinarsi il ballottaggio. “Se eletta convocherò un tavolo operativo per fare il punto sul Pnrr, su Giubileo 2025 e su Expo 2030 e pianificare le prossime azioni strategiche. E poi daremo continuità a quanto fatto sino ad ora” ha spiegato la...

SimoneM1978 : @Marco_dreams Lo dice la Raggi che è in rimonta (anzi il suo idiota lacchè)... I sondaggi la danno al de profundis, per fortuna. - icapponidirenzo : @GuidoCrosetto Abbiamo tutti preferenze politiche e riteniamo più attendibili quelli che incontrano i nostri deside… - gferrigno_it : Avrei voluto votare Carlo Calenda a Roma. Ma che succede se i voti dati a Calenda portano via voti a Gualtieri, e s… -