Provenza (M5S): "Gravi accuse per Coscioni, opportune le dimissioni" (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto"La Gravissima notizia di cronaca giudiziaria che apprendiamo in queste ore e che vede coinvolto Enrico Coscioni, consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, getta un'ombra inquietante su tutta la gestione del comparto Sanità del nostro territorio". A denunciarlo è il Deputato salernitano del Movimento 5 stelle Nicola Provenza. "La condanna in appello di Enrico Coscioni che peraltro ricopre l'incarico di Presidente dell'Agenas, per violenza privata tentata e continuata aggravata dall'abuso di potere, svela drammaticamente una modalità di gestione del potere da parte di un Sistema ben consolidato, che appare ancora più odioso poiché perpetrato in campo sanitario, e che già in passato era apparso teso ad occupare ogni postazione secondo modalità ...

