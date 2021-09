Pagelle Sampdoria-Napoli 0-4 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ledi0-4 con iai protagonisti e ildel match di. Quinta giornata che sorride ancora agli azzurri, capaci di vincere anche nell’infrasettimanale restando dunque a punteggio pieno e in vetta da soli. Nel primo tempo i gol di Osimhen e Fabian Ruiz indirizzano l’incontro, nella ripresa ancora Osimhen in gol e poi Zielinski che chiude ogni discorso. Di seguito iai protagonisti.(4-4-2): Audero 5.5; Bereszynski 5 (26? st Depaoli sv), Colley 5, Yoshida 5, Augello 5; Candreva 6, Thorsby 6 (26? st Askildsen sv), Silva 6 (10? st Ekdal 6), Damsgaard 5.5; Caputo 5 (39? st Ciervo sv), Quagliarella 4.5 (10? st Torregrossa 5.5). In panchina: Ravaglia, ...