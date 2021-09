Lutto a Giugliano | morto noto imprenditore | aveva soli 59 anni

(Di giovedì 23 settembre 2021). Èall’età di 59Giacomo D’Alterio, conosciuto come “Mino”,giuglianese, a seguito di un infarto che purtroppo non gli ha lasciato scampo., èGiacomo D’Alterio:59Secondo quanto si apprende, il 59enne è spirato nel primo pomeriggio di oggi, 22 settembre. AL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

zazoomblog : Lutto a Giugliano: è morto Francesco Pennacchio - #Lutto #Giugliano: #morto #Francesco - NapoliToday : #Cronaca #Giugliano Covid, lutto per la morte di Francesco: lascia moglie e figli -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto Giugliano

per la morte di Francesco Pennacchio . L'uomo, 61 anni, è stato ucciso dal Covid nonostante avesse già ricevuto la doppia dose di vaccino. Francesco, che lascia moglie e tre figli, ...E' morto in ospedale Francesco Pennacchio, 60 anni, noto imprenditore edile di. L'uomo, vaccinato con due dosi Pfizer, era ricoverato da due settimane al Cotugno. Vi era ...ILCovid a ...Lutto a Giugliano per la morte di Francesco Pennacchio. L'uomo, 61 anni, è stato ucciso dal Covid nonostante avesse già ricevuto la doppia dose di vaccino. Francesco, che lascia moglie e tre figli, er ...La bella e brava attrice deve affrontare uno di quei dolori che è difficilissimo da mandare via. Tutti sperano che riuscirà ad affrontarlo grazie all’affetto dei suoi amici. Diventata famosissima per ...