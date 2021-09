Lamberto Dini scrocca giornali e colazioni al Senato. E non è più senatore dal 2013 (Di giovedì 23 settembre 2021) Nella sala lettura di Palazzo Madama c’è un tavolo dove ogni mattina vengono posti i quotidiani nazionali e internazionali che i parlamentari possono sfogliare gratis. Da qualche giorno, scrive Il Fatto Quotidiano, su quel tavolo è comparso un messaggio rivolto al Senatore Lamberto Dini. “Si invita il sen. Dini a desistere dal sottrarre il Financial Times alla lettura dei colleghi del Senato”. In pratica Dini viene accusato di portarsi a casa il quotidiano. E pensare, scrive il quotidiano, che Dini, 90 anni compiuti a febbraio, non è neppure più Senatore dal 2013, ma, come tanti altri ex parlamentari, continua ad avere libero accesso a Palazzo Madama. Il cartello, ovviamente, è anonimo. Il Fatto ha provato a raccogliere informazioni ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 settembre 2021) Nella sala lettura di Palazzo Madama c’è un tavolo dove ogni mattina vengono posti i quotidiani nazionali e internazionali che i parlamentari possono sfogliare gratis. Da qualche giorno, scrive Il Fatto Quotidiano, su quel tavolo è comparso un messaggio rivolto alre. “Si invita il sen.a desistere dal sottrarre il Financial Times alla lettura dei colleghi del”. In praticaviene accusato di portarsi a casa il quotidiano. E pensare, scrive il quotidiano, che, 90 anni compiuti a febbraio, non è neppure piùre dal, ma, come tanti altri ex parlamentari, continua ad avere libero accesso a Palazzo Madama. Il cartello, ovviamente, è anonimo. Il Fatto ha provato a raccogliere informazioni ...

