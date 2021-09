La costruzione del ponte non va come dovrebbe, la gigantesca gru non regge il peso: il disastro in un (Di giovedì 23 settembre 2021) Gli operai sembrano accorgersi subito che qualcosa non va. La pesante gru non regge l'importante carico e finisce col ribaltarsi rovinosamente. Fortuna ha voluto che nessuno dei presenti sia rimasto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) Gli operai sembrano accorgersi subito che qualcosa non va. La pesante gru nonl'importante carico e finisce col ribaltarsi rovinosamente. Fortuna ha voluto che nessuno dei presenti sia rimasto ...

Advertising

Gemmadiluce : Il 23 settembre 1916 nasceva Aldo Moro. È stato un giurista, accademico e politico italiano. Fu Presidente del Co… - abollis : Aggiornamento del venerdì, a proposito del mio thread di ieri sulla #A4 Venezia-Trieste assassina: non c'è scampo,… - damariani1 : RT @tvsvizzera: L'epopea del #contrabbando, dalla nascita del confine e dalla costruzione della ramina ai giorni nostri - 63stodan : RT @RomaFutura_: L’obiettivo di Roma Futura è trasformare #Roma in una città egualitaria. Ieri al centro de “La Città dei diritti” i temi d… - giocaudo : RT @RomaFutura_: L’obiettivo di Roma Futura è trasformare #Roma in una città egualitaria. Ieri al centro de “La Città dei diritti” i temi d… -