Juric | “Siamo stati dei polli a perdere due punti in una partita così dominata”

(Di giovedì 23 settembre 2021) Tanta delusione per i duepersi in extremis, ma anche molti complimenti per la sua squadra. Ivan, intercettato ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la prestazione del Torino contro la Lazio: “Non abbiamo permesso niente ai loro attaccanti madeiduein una. Non dovevamo dare loro questo tipo di vantaggi, sarebbe stata la terzasenza subire gol. La prestazione è stata ottima, c’è solo da fare i complimenti alla squadra. Adesso sono arrabbiato per il risultato,ancora indietro rispetto a quello che posfare. Ci sono grandi margini di miglioramento”. FOTO: Twitter Torino L'articolo ...

Ivanmastica amaro: una partita così ben giocata dal suo Torino avrebbe meritato i tre punti. "È stata una partita molto tosta, mastati dei polli. Potevamo fare più gol: perdere due punti così ...... Ivanha dichiarato dopo il pareggio per 1 - 1 con la Lazio: 'Abbiamo dominato, creando tanto in avanti e non concedendo praticamente nulla dietro, ma alla finestati dei polli. Sono un ...L’allenatore del Torino, Ivan Juric, si è presentato ai microfoni di Sky visibilmente amareggiato per il pareggio contro la Lazio:” Non abbiamo subito niente, è stata una partita molto tosta. Non abbi ...TORINO (ITALPRESS) – La Lazio strappa un pareggio sofferto sul campo del Torino. Dopo la rete del neo entrato Marko Pjaca, decisivo anche contro il Sassuolo, arriva la risposta dal dischetto di Ciro I ...