GF Vip | colpo di scena | un concorrente lascia la casa | arriva il comunicato

(Di giovedì 23 settembre 2021) La notizia è diventata virale in pochi minuti e dal GF Vip è giunto un nuovodi: unhato laper motivi importanti. Non smette… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

I due concorrenti del Grande Fratellosi sono abbandonati ad abbracci e baci romantici in ... ormai sulla sedia a rotelle da 2 anni, per una lesione al midollo causata da undi pistola, nei ...Poi qualcosa è cambiato e mi sono ritrovata dia percorrere questo cammino verso la ...La notizia è diventata virale in pochi minuti e dal GF Vip è giunto un nuovo colpo di scena: un concorrente ha lasciato la casa per motivi importanti.Nella casa più spiata d’Italia scoppia la passione tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù Selassié. I due concorrenti del Grande Fratello Vip si sono abbandonati ad abbracci e baci romantici in pis ...