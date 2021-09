Fonseca | «Era tutto fatto con il Tottenham | ma poi è arrivato Paratici»

(Di giovedì 23 settembre 2021), ex allenatore portoghese della Roma, ha parlato del perché è saltato il suo arrivo sulla panchina degli Spurs Paulo, ex allenatore portoghese della Roma, ha parlato al Telegraph del perché è saltato il suo arrivo sulla panchina del. «L’accordo era stato definito. Stavamo pianificando la pre-season, ilvoleva un allenatore offensivo. Le cose però sono cambiare quando èun nuovo Managing Director, eravamo in disaccordo su alcune idee e lui ha preferito un altro allenatore. Io ho dei principi. Voglio essere l’allenatore di grandi squadre, ma voglio il progetto giusto e un club dove la gente crede nelle mie idee, nel mio modo di giocare, e questo non è successo con. E’ quello che mi avevano chiesto il presidente Levy e l’ex direttore ...

Magra consolazione per Paulo, che ha lasciato la panchina al connazionale José Mourinho; ... edcertamente una delle rivelazioni della stagioni; la Sampdoria ha invece aperto il suo ...L'ex Barça dopo la gestionesembrava con la valigia in mano ma il cambio in panchina ha ... quando Nicolò Zanioloassente per squalifica. In quell'occasione ha anche realizzato un assist ...Fabio Paratici ha fatto saltare l'accordo tra il Tottenham e Paulo Fonseca. A dichiararlo, durante un’intervista al Telegraph, è stato ...Voglio vincere ogni partita, ma solo vincere non mi basta. Stavamo programmando il precampionato e il Tottenham voleva un allenatore offensivo. Devo essere offensivo e dominare le partite, avere un ce ...