Fino all'ultimo battito: tutto sulla serie con Bocci, Placido e la Guaccero (Di giovedì 23 settembre 2021) Diego Mancini è un cardiochirurgo tra i più giovani e stimati d'Italia ma tutto il suo potere e la sua bravura non possono nulla contro la malattia del figlio Paolo, un bambino di sette anni, cardiopatico e ormai allo stremo delle forze: solo un trapianto potrebbe salvarlo ma quando finalmente arriva un cuore compatibile, la prima in lista è una ragazza di quattordici anni, e qualcosa in Diego si spezza per sempre. Comincia così Fino all'ultimo battito, il nuovo medica drama di Rai1con Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero, diretto da Cinzia Th Torrini, che racconta la battaglia disperata e avvincente di un uomo che si trova sul punto di perderetutto. Ecco tutto quello che c'è da sapere e le anticipazioni della prima puntata, ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 settembre 2021) Diego Mancini è un cardiochirurgo tra i più giovani e stimati d'Italia mail suo potere e la sua bravura non possono nulla contro la malattia del figlio Paolo, un bambino di sette anni, cardiopatico e ormai allo stremo delle forze: solo un trapianto potrebbe salvarlo ma quando finalmente arriva un cuore compatibile, la prima in lista è una ragazza di quattordici anni, e qualcosa in Diego si spezza per sempre. Comincia cosìall', il nuovo medica drama di Rai1con Marco, Violantee Bianca, diretto da Cinzia Th Torrini, che racconta la battaglia disperata e avvincente di un uomo che si trova sul punto di perdere. Eccoquello che c'è da sapere e le anticipazioni della prima puntata, ...

Advertising

ilriformista : La gestione sarà condivisa fino all’8 ottobre. Il bimbo potrà passare metà del tempo con la famiglia materna e metà… - CarloCalenda : Noi continueremo ad ammazzarci di lavoro fino all’ultimo minuto dell’ultimo giorno come stiamo facendo da 12 mesi,… - beppe_grillo : Continua la raccolta firme per chiedere all'Europa l'introduzione di un #RedditoUniversale per gli stati membri. Se… - antonellocapor2 : È tutto assai fantastico: la trattativa tra Stato e mafia c'è stata ma non costituisce reato. Un condannato per ma… - TWGEEKIT : Sconti fino all’85% su PS4, Switch e Steam per i titoli targati Spike Chunsoft -