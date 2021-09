“Fine pena ora” (Di giovedì 23 settembre 2021) Il progetto nasce dalla sinergia tra il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Bergamo, nell’ambito del Public engagement, e la Fondazione istituti educativi di Bergamo, con la collaborazione del CSV – Centro di Servizio per il Volontariato di Bergamo e dell’Associazione Carcere e Territorio Bergamo. Lo spettacolo, che si colloca nel genere della lettura scenica, attua una riduzione drammaturgica del romanzo “Fine pena: ora” di Elvio Fassone. Nel 1985 si celebra a Torino un maxiprocesso alla mafia catanese: Elvio Fassone è Presidente della Corte d’Assise, Salvatore uno dei più pericolosi imputati ed esponente di spicco della cosiddetta “bocca di fuoco”. Il giorno dopo la sentenza che condanna Salvatore al carcere a vita (sulla sua scheda personale campeggia la scritta “Fine pena: mai”), il giudice Fassone ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 settembre 2021) Il progetto nasce dalla sinergia tra il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Bergamo, nell’ambito del Public engagement, e la Fondazione istituti educativi di Bergamo, con la collaborazione del CSV – Centro di Servizio per il Volontariato di Bergamo e dell’Associazione Carcere e Territorio Bergamo. Lo spettacolo, che si colloca nel genere della lettura scenica, attua una riduzione drammaturgica del romanzo “: ora” di Elvio Fassone. Nel 1985 si celebra a Torino un maxiprocesso alla mafia catanese: Elvio Fassone è Presidente della Corte d’Assise, Salvatore uno dei più pericolosi imputati ed esponente di spicco della cosiddetta “bocca di fuoco”. Il giorno dopo la sentenza che condanna Salvatore al carcere a vita (sulla sua scheda personale campeggia la scritta “: mai”), il giudice Fassone ...

Ultime Notizie dalla rete : Fine pena Fed: lato hawkish smascherato. Tapering più vicino e carrellata di rialzi tassi entro il 2024 Vale la pena esaminare dunque il dot plot, documento che raccoglie le previsioni sui tassi dei 18 ... Non solo: per la fine del 2023, si prevedono dai tre ai quattro rialzi dei tassi, entro la fine del ...

Sociale, accordo tra Roma e ministero della giustizia per il reinserimento dei detenuti ...di stato civile erogati da Roma Capitale in favore della popolazione reclusa negli Istituti di Pena ...percorsi personalizzati volti alla riacquisizione dell'autostima e dell'autonomia al fine di una ...

«Fine pena ora», giovedì 23 settembre lo spettacolo in Città Alta L'Eco di Bergamo Mafia: processo appello trattativa, oggi la sentenza Palermo, 23 set. (Adnkronos) - Terza e ultima notte di Camera di consiglio per i giudici della Corte d’assise d’appello di Palermo che si sono riuniti lunedì per emettere la sentenza del processo d’ap ...

Il promoter infedele Roberto Ciavolella condannato a due anni IL PROCESSOSi è concluso con una condanna a due anni di reclusione e la sospensione della pena il processo a carico del promoter finanziario Roberto Ciavolella chiamato a rispondere di truffa ...

